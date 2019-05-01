كانيل يشجب تهديدات ترامب ويؤكد عدم وجود جيش كوبي في فنزويلا

شجب رئيس مجلس الدولة الكوبي ميغيل دياز- كانيل تهديدات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بفرض ​عقوبات​ إضافية مشددة ضد كوبا إذا لم تسحب جيشها من ​فنزويلا​، وأكد أن ​الجيش​ الكوبي غير موجود في فنزويلا، مشيرا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الى "رفض تهديد ترامب بفرض حظر كامل على كوبا.

وحثّ كانيل ​المجتمع الدولي​ على إنهاء التصعيد الخطير والعدوان ضد فنزويلا والحفاظ على السلام، داعياً الى وقف الأكاذيب".

وتتهم الولايات المتحدة كوبا بدعم السلطات الفنزويلية، التي أحبطت أمس محاولة انقلابية بقيادة زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا للبلاد.