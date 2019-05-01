بدء جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين وأميركا في بكين

بدأت في بكين جولة جديدة من المحادثات التجارية بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة​ حيث يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما.

واستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر لدى وصولهما إلى قصر الضيافة في بكين. وتبادل الرجال الثلاثة الابتسامات وكلمات الترحيب لكنهم لم يدلوا بأي تعليقات مباشرة للصحفيين قبل دخولهم إلى قاعة الاجتماعات.