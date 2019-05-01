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بدء جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين وأميركا في بكين

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بدأت في بكين جولة جديدة من المحادثات التجارية بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة​ حيث يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما.

واستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر لدى وصولهما إلى قصر الضيافة في بكين. وتبادل الرجال الثلاثة الابتسامات وكلمات الترحيب لكنهم لم يدلوا بأي تعليقات مباشرة للصحفيين قبل دخولهم إلى قاعة الاجتماعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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