بدء جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين وأميركا في بكين

بدأت في بكين جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة حيث يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما.
واستقبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر لدى وصولهما إلى قصر الضيافة في بكين. وتبادل الرجال الثلاثة الابتسامات وكلمات الترحيب لكنهم لم يدلوا بأي تعليقات مباشرة للصحفيين قبل دخولهم إلى قاعة الاجتماعات.
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