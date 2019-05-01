سفير روسيا لدى أميركا: موسكو مستعدة للتواصل مع واشنطن دون دبلوماسية

أعلن سفير روسيا لدى ​الولايات المتحدة​، ​أناتولي أنطونوف​ في حديث له أدلى فيه جامعة بنسلفانيا الى أن "هناك العديد من المشاكل في تعزيز نظام الحد من التسلح وعدم الانتشار ونزع ​السلاح​، الجانب الروسي مستعد لمفاوضات جوهرية جادة، لكن المحادثات يجب أن تكون صادقة ومحترمة وشفافة ومهنية، دون "دبلوماسية مكبرات الصوت".

وأضاف أنطونوف: "يجب علينا التراجع عن المواجهة والسعي إلى حل وسط وطرق التوفيق بين المواقف"، مشيرا الى أننا "عرضنا على الولايات المتحدة أن نجلس معا لحل المسألة معاهدة التخلص من ​الصواريخ​ القصيرة والمتوسطة المدى، في محاولة لإيجاد حل، عرضنا على الولايات المتحدة إجراءات شفافة غير مسبوقة، جميع مقترحاتنا تم رفضها".