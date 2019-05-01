أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف في حديث له أدلى فيه جامعة بنسلفانيا الى أن "هناك العديد من المشاكل في تعزيز نظام الحد من التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، الجانب الروسي مستعد لمفاوضات جوهرية جادة، لكن المحادثات يجب أن تكون صادقة ومحترمة وشفافة ومهنية، دون "دبلوماسية مكبرات الصوت".
وأضاف أنطونوف: "يجب علينا التراجع عن المواجهة والسعي إلى حل وسط وطرق التوفيق بين المواقف"، مشيرا الى أننا "عرضنا على الولايات المتحدة أن نجلس معا لحل المسألة معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، في محاولة لإيجاد حل، عرضنا على الولايات المتحدة إجراءات شفافة غير مسبوقة، جميع مقترحاتنا تم رفضها".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا لدى أميركا: موسكو مستعدة للتواصل مع واشنطن دون دبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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