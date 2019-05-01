رئيس الموساد يقود عملية تحسين علاقات إسرائيل مع الإمارات

ذكرت قناة "كان" العبرية أن رئيس ​الموساد​ ال​إسرائيل​ي ​يوسي كوهين​ يقود عملية تحسين العلاقات مع دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة. وذكرت القناة العبرية إن كوهين هو من نسق عملية مشاركة إسرائيل في مهرجان "إكسبو 2020" الذي يعقد في إمارة دبي بالإمارات. وأكدت القناة في تقرير، أن كوهين اجتمع مؤخرا، بشكل سري بعدة شخصيات رسمية إماراتية، بهدف تحسين العلاقات بين البلدين. مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات التي يجريها كوهين مع شخصيات إماراتية، تأتي رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية تربط بين البلدين.

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