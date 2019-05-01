واشنطن تمنع شركات الطيران الأميركية من التحليق فوق فنزويلا

منعت هيئة الطيران ​الفدرالية​ الأميركية (FAA)، شركات الطيران الأميركية من التحليق فوق ​فنزويلا​ وأوعزت لموظفي الشركات وممثليها، بمغادرة فنزويلا في غضون 48 ساعة، لافتة الى أن "كل العمليات المتعلقة بالتحليق الجوي فوق أراضي فنزويلا وفي مجالها الجوي، على ارتفاع حتى 260 ألف قدم توقفت وذلك حتى إشعار آخر".

وبررت الهيئة اتخاذها القرار المذكور، باستمرار عدم الاستقرار وتزايد التوتر في فنزويلا، والمخاطر على الطيران.