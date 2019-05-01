إمبراطور اليابان الجديد يلقي أول خطاب له بعد اعتلائه العرش

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ): تعهد إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو بالاضطلاع بمسؤوليته "كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان". وأضاف في أول خطاب له بعد توليه العرش :"سوف أتصرف وفقًا للدستور وأضطلع بمسؤوليتي كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان ، مع توجيه اهتمامي دائمًا إلى الشعب والوقوف معه". وتابع: "أصلي بإخلاص من أجل سعادة الشعب ومواصلة تقدم الأمة وسلام العالم".

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