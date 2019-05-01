جوايدو يدعو إلى مواصلة "المرحلة الأخيرة" من خطة الإطاحة بمادورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ):

دعا خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، إلى مواصلة "المرحلة الأخيرة" من خطة ترمي للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء، في الوقت الذي أعلن فيه مادورو أن "محاولة انقلابية" قد هُزمت.

وكتب جوايدو على تويتر ليل مساء أمس الثلاثاء : "غدا (الأربعاء) سنواصل تنفيذ عملية التحرير. نبدأ المرحلة النهائية وسيكون لنا وجود قوي في الشوارع إلى حين انتهاء اغتصاب السلطة".

وفي وقت سابق ، تم الإبلاغ عن عشرات الإصابات بعد اشتباكات عنيفة بين أنصار المعارضة وقوات الأمن.

من جهته قال مادورو في كلمة وجهها إلى الشعب الفنزويلي والعالم عبر التلفزيون الرسمي صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي) إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 5 من ضباط الجيش و3 من الشرطة.

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ووصف مادورو الاحتجاجات بأنها "محاولة انقلاب"، مشيرا إلى أن المعارضة تحاول إشعال مواجهة مسلحة بين الفنزويليين لتبرير تدخل أجنبي.

وقال إنه يحظى بـ "ولاء كامل" من الجيش، وسط ادعاء جوايدو بأن الجيش لم يعد يساند "الديكتاتور" مادورو.

واعترفت أكثر من 50 دولة، بينها الولايات المتحدة، بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وهو يحاول منذ يناير الإطاحة بمادورو الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات متنازع عليها العام الماضي، ويتهم بأنه السبب في أزمة اقتصادية واسعة.