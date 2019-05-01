كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات في هندوراس ضد خصخصة قطاعي "التعليم" و"الصحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت هندوراس اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمئات من الطلاب، خلال احتجاجات ضد خصخصة قطاع التعليم والصحة.

وردد الطلاب شعارات ضد الرئيس هيرنانديز قبل أن يلقوا الحجارة ويشعلوا إطارات السيارات، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع تجاههم بكثافة، ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أصابات.

وتأتى تظاهرات الطلاب عقب احتجاجات خرجت فى أرجاء البلاد، بمشاركة آلاف المتظاهرين للمطالبة باستقالة هيرنانديز، وذلك بالتزامن مع مرور عام على توليه مقاليد السلطة.