كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد بفرض حظر شامل على كوبا ما لم تتوقف عن دعم فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حظرًا شاملاً وعقوبات على أعلى مستوى على كوبا ما لم توقف عملياتها العسكرية فى فنزويلا.

ودعا الرئيس ترامب - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الليلة - كوبا للتوقف عن دعم السلطات فى فنزويلا تحت طائلة فرض حصار شامل على الجزيرة.

وجدد مسؤولون فى الإدارة الأمريكية، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بنس، ومستشار الأمن القومى جون بولتون، دعمهم لزعيم المعارضة خوان جوايدو فى فنزويلا.

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وكان جوايدو أعلن، فى وقت سابق صباح اليوم، أن القطاعات الرئيسية فى الجيش تدعمه بدلا من الرئيس الشرعى نيكولاس مادورو، داعيا الفنزويليين إلى الخروج إلى الشوارع؛ للتعبير عن معارضتهم لنظام الأخير.

يشار إلى أن جوايدو أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا، واعترفت به الولايات المتحدة وعواصم غربية رئيسا شرعيا للبلاد.

وقال جوايدو، إن هذه المحاولة التى يطلق عليها "عملية التحرير" قد تكون "المرحلة الأخيرة" فى خطة الإطاحة بمادورو.