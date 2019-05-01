صدر أخيرا في الجريدة الرسمية 12 ظهيرا ملكيا تتضمن منح الجنسية المغربية، بشكل استثنائي، مع رفع القيود التي كانت تمنع الأشخاص المعنيين من الحصول على الأهلية حسب قانون سن الجنسية المغربية.
يتعلق الأمر أساسا بأشخاص ولدوا في فرنسا، عددهم خمسة أفراد، فيما يمثل الأشخاص المزدادون في المغرب ثاني أهم فئة مستفيدة من هذه الدفعة من ظهائر التجنيس، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص أجانب.
ويتوزع الأشخاص المتبقون بين حالة واحدة لم يتضمن الظهير الملكي مكان ازدياد الشخص الذي جرى تجنيسه، وثلاثة أشخاص تتوزع أماكن ولادتهم بين روسيا وإيران والجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم أجانب.. 12 ظهير تجنيس استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.