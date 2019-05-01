حالة الطقس: أجواء ربيعية والحرارة حول معدلاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقاء الجو لطيفا وربيعيا فوق العادة، وتكون الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الجو مائلا للبرودة في المناطق الجبلية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

في يوم الخميس، يبقى الجو لطيفا وشديد الدفء والاعتدال مع كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما تكون الحرارة عالية في المناطق السهلية وتسود أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون شرقية في ساعات الصباح وتتحول إلى غربية في ساعات النهار والمساء

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم الجمعة، مع فوارق حرارية كبيرة عن الأيام السابقة ويسود جو ربيعي معتدل أقل دفئا. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومن المتوقع أن يسود جو بارد في ساعات الليل والفجر الباكر خاصة في المناطق الجبلية.

بينما يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوي لهذا الوقت من العام بقليل، ويسود جو دافئ وربيعي معتدل. الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، يوم الأحد، ويسود جو حار إلى شديد الحرارة في كافة المناطق خاصة الغورية منها. وتكون الحرارة أعلى من معدلها السنوي لشهر أيار بحدود الأربعة درجات مئوية. ليلاً تنخفض الحرارة قليلاً مع بقاء الحرارة عالية نسبيا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.