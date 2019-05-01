«انقلاب عسكري» في فنزويلا.. ومؤشرات حرب شوارع

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دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، اليوم الثلاثاء، إلى انتفاضة عسكرية في البلاد ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو، بينما قالت حكومة الأخير إنها تواجه حاليا "انقلابا عسكريا". وفي تسجيل مصور داخل قاعدة جوية بالعاصمة كراكاس يُظهره محاطا بجنود، تعهد جوايدو بإنهاء نظام حكم مادورو المستمر منذ 6 سنوات، وقال إن الوقت قد حان من أجل تحقيق ذلك. ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن جوايدو في التسجيل الذي استمر 3 دقائق، أن الجنود الذين سيخرجون إلى الشوارع سيتصرفون لحماية دستور فنزويلا.
وحرص جوايدو، الذي عين نفسه رئيسا لفنزويلا في يناير الماضي، على دعوة المواطنين إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج سلميا على حكم مادورو. من جانبه، دعا زعيم الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا، ديوسدادو كابيلو، الثلاثاء، أنصار الحزب إلى التوجه إلى القصر الرئاسي في العاصمة كاركاس، للدفاع عن الرئيس نيكولاس
وحرص جوايدو، الذي عين نفسه رئيسا لفنزويلا في يناير الماضي، على دعوة المواطنين إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج سلميا على حكم مادورو.
من جانبه، دعا زعيم الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا، ديوسدادو كابيلو، الثلاثاء، أنصار الحزب إلى التوجه إلى القصر الرئاسي في العاصمة كاركاس، للدفاع عن الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تقول حكومته إنه يواجه "انقلابا عسكريا".
واعتبر كابيلو، الذي يعد الذراع اليمنى لمادورو، أن المعارضة غير قادرة على السيطرة على القاعدة، التي أكد أنها ما زالت تحت سيطرة الحكومة.
وقال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، إن الحكومة تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الذين يسعون لتشجيع الانقلاب على حكومة مادورو.
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