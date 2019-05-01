شكرا لقرائتكم خبر عن الإمبراطور ناروهيتو يعتلي عرش اليابان رسمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "أ ف ب" (طوكيو) اعتلى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو العرش في احتفال رسمي أقيم اليوم (الأربعاء) غداة تخلّي والده عن العرش. اعتلى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو العرش في احتفال رسمي أقيم اليوم (الأربعاء) غداة تخلّي والده عن العرش. وأصبح ناروهيتو رسمياً الامبراطور الـ126 لليابان اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، لكنّه خلال الاحتفال الرسمي القصير الذي استمرّ ستّ دقائق فقط تسلّم الشارات الإمبراطورية المقدّسة التي تضفي الشرعية على حكمه.



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