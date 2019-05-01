مادورو: خمسة عسكريين أصيبوا خلال أعمال الشغب في كاراكاس

أكد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ إصابة خمسة عسكريين خلال أعمال الشغب في ميدان التاميرا في كاراكاس اثنان منهم في حالة خطيرة. ويشار إلى أن هذا أول ظهور للرئيس بعد محاولة الانقلاب في البلاد.

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