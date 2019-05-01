قتيلان على الأقل بإطلاق نار في جامعة كارولاينا الشمالية في اميركا

قتل شخصان على الأقلّ وأصيب أربعة آخرون بجروح في ​إطلاق نار​ وقع في حرم جامعة ​كارولاينا​ الشمالية بمدينة شارلوت في شرق الولايات المتّحدة، بحسب ما أفاد موظفون ووسائل إعلام محليّة اميركية.

واوضح مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة إنّه "تمّ الإبلاغ عن إطلاق نار بالقرب من كينيدي. إركضوا، اختفوا، قاتلوا. احتموا على الفور".

ولفتت صحيفة "شارلوت أوبزرفر" الى إنّ شخصين قتلا وإنّ إثنين من المصابين جروحهما خطرة، في حين قالت قناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة "فوكس" إنّ القتيلين شابان يبلغان من العمر 17 و18 عاماً.