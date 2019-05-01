الوطن السورية: واجهات محال الصاغة في بيروت مملوءة بالذهب السوري المهرب

لفت رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي إلى أن الأسواق لم تشهد حركة بيع كبيرة خلال فترة ​عيد الفصح​ ولم يزد المبيع على 2 كيلو غرام ذهب يومياً في أسواق دمشق، حيث سجل غرام ​الذهب​ عيار 21 يوم أمس سعراً بـ20 ألف ليرة سورية، معللاً سبب ارتفاع سعر الذهب بارتفاع سعر صرف ​الدولار​، حيث تم التسعير على أساس دولار وسطي بـ550 ليرة سورية، على حين ما تزال الأونصة الذهبية محافظة على سعرها عالمياً بـ1285 دولار.

ونوّه في حديث الى "الوطن" السورية، بأن الذهب الخام الذي يدخل يخرج بدلاً عنه ذهب مشغول ولكنه عن طريق التهريب، والدليل هو واجهات محال الذهب في ​أسواق بيروت​ التي تمتلئ بالذهب السوري، ولكنه من دون دمغة، حيث إن من يقوم بتهريب الذهب لا مصلحة له بتسديد أجرة الدمغة 300 ليرة سورية لكل غرام في الجمعية، إضافة إلى إمكانية التلاعب بالعيار والوزن عندما يكون غير مدموغ، وخاصة للذهب عيار 21 لكونه لا يصنع في ورشات الذهب في بيروت والمعروف بأن ورشات الذهب في سورية تصنع ذهباً عيار 21.