انت الان تتابع التعرف على هويات 42 أجنبيا قتلوا في تفجيرات سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكن خبراء الطب الشرعي في سريلانكا، من تحديد هويات 42 أجنبيا، قتلوا خلال التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة "كولومبو" قبل نحو 10 أيام. وذكرت الخارجية السريلانكية، أنه لا يزال هناك 12 أجنبيا في تعداد المفقودين، حيث توجد في المشرحة بقايا جثث بشرية لم تحدد هويات أصحابها بعد. وأعلنت السلطات، في وقت سابق، أنه تم إعادة أشلاء 25 مواطنا أجنبيا إلى بلدانهم. كانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، أدت إلى مقتل أكثر من 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأوضحت الخارجية السريلانكية، أنه قُتل في التفجيرات: "11 مواطنا من الهند، و6 من بريطانيا و4 من الصين و3 من الدنمارك وفردين يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية وفردين يحملان الجنسيتين الأسترالية والسريلانكية، وفرد يحمل الجنسية السويسرية والهولندية، وكذلك فقدت كل من السعودية وإسبانيا، وتركيا، اثنين

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