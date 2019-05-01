الان تتابع ترامب يهدّد ويتوعد كوبا: حظر تام وشامل في إنتظاركم! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا بالقيام بعمليات عسكرية في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو. وهدد ترامب بفرض عقوبات صارمة على كوبا ما لم تتراجع عن ذلك.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر :”إذا لم توقف القوات والميليشيات الكوبية فورا العمليات العسكرية وتحركاتها الأخرى التي تهدف إلى إحداث وفيات وتدمير دستور فنزويلا ، سيتم فرض حظر تام وشامل على الجزيرة الكوبية بالإضافة إلى عقوبات على أعلى مستوى”.
وأضاف :”آمل أن يعود جميع الجنود الكوبيون حالا وبسلام إلى جزيرتهم”.
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