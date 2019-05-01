شكرا لقرائتكم خبر عن مع ظهور البغدادي.. هل بدأت دولة «الخلايا النائمة» ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغضوي (إسطنبول)

في خطاب النصر المزعوم، خرج زعيم «داعش» أبوبكر البغدادي قبل 5 أعوام بخطبة الجمعة يعلن فيها دولته وسط حشد كبير من المؤيدين، بعد أن ابتلع مدينة الموصل ومناطق شاسعة من سورية والعراق.

كان إعلان الدولة المزعومة واستقرارها واضحا وفق خطبة البغدادي، بل ذهب إلى دعوة كل مؤيدي التنظيم إلى الالتحاق بها فورا، وبالفعل كان 2014 و2015 عامي الوفرة في مقاتلي التنظيم من كل مكان في العالم.

وبعد 5 سنوات من الحرب والقتال، انتهت دولة البغدادي وانتهى الحلم والكابوس معا، أصبحت الجغرافيا صفرا بعد أن كانت تعادل دولة بريطانيا وتزيد عليها.

أمام هذا الانهيار الكبير لدولة البغدادي، كان لزاما على زعيم التنظيم أن يظهر من أجل لملمة الخسارة الكبرى في قرية الباغوز آخر معاقله.

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ومن خلال الفيديو الذي بث أمس الأول بدت الجلسة حميمية وفي إطار الحلقة الضيقة، فالشخص الذي يجلس على يسار البغدادي بدا متكئا في حالة تعكس عمق العلاقة وحالة فقدان هيبة الزعيم الذي فقد كل شيء، يضاف إلى ذلك ارتداء البغدادي للزي العسكري على عكس ظهوره في 2014 في خطبة مسجد النوري، حيث كان من غير سلاح ويتصرف وكأنه زعيم دولة حقيقي.

محاولات البغدادي لملمة الشمل ظاهرة وبقوة في الفيديو، فقد أثنى على القيادات التي قتلت وأغدق بالمديح على الشخصيات المهاجرة، مبتعدا عن خطاب تحميل مسؤولية ما آل إليه التنظيم، والابتعاد في الوقت ذلك عن نشر روح الهزيمة بين ما تبقى من مقاتليه. إن ظهور البغدادي وإلى جانبه شخص وهو يعرض ملفات تتضمن الدول والأماكن التي يضع فيها «داعش» موطئ قدم، وتشمل العراق، سورية، خراسان، غرب إفريقيا، سيناء، ليبيا، الصومال، اليمن، وسط إفريقيا، القوقاز، تونس، وتركيا، يشير إلى التوجه لتأسيس خلايا منفصلة وإعادة ترميم الشبكة القديمة المنهارة.

التنظيم اليوم؛ ومن أعلى المستويات القيادية يعلن نوعا جديدا هو«دولة الخلايا النائمة»، بعد أن ضاقت بتنظيمه الأرض، وعلى ما يبدو سيبقى الحال وفق دولة الخلايا باعتبارها استراتيجية مفروضة بحكم الواقع العسكري.

لا يمكن الاستهانة بظهور البغدادي، أيا كانت التحليلات التي تقول إنه تسجيل سابق أو غير ذلك، فالبغدادي ظهر بصحة جيدة ما يدل على إقامته المحاصرة وقلة حركته، وعلى الأرجح أن البيئة العراقية الأنسب باعتبارها بيئته الأصلية ومحيطه التقليدي، وبالفعل بدا الأشخاص المحيطون به بزيهم الأنباري وغياب كل ملامح المهاجرين من حوله، وبطبيعة الحال يدرك البغدادي أن الدائرة قد ضاقت عليه ولا يستطيع الخروج من الدائرة الأمنية العراقية، وهو كرجل أمني وزعيم أخطر تنظيم في العالم لا يمكن أن يرتكب خطأ زعيم «القاعدة» الذي لجأ إلى «أبوت آباد» وهي بيئة غريبة عنه انتهت بالكشف عن موقعه ومقتله.

من فلسفة التنظيم أن الحرب مستمرة حتى في حالات النصر، وأن الحرب جولات كانت هذه الرسالة هي الجوهر في ظهوره، رغم أنه حتى مقاتليه في أواخر أيامهم أدركوا سقوط دولة الوهم.. لقد انتهت المهمة المسموحة لدولة البغدادي وما بقي خطابات خارج التاريخ وخارج التأثير.