الأوقاف تحدد مناطق ممنوع الاعتكاف فيها

محمد القاضي

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك 3500 مكان للاعتكاف في المساجد، مُعقبًا أن هذا العدد هو الذي قدّمته الوزارة.

وأضاف "طايع" استضافته ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أوي إي"، أنه كانت هناك شروط شديدة للاعتكاف في السنوات الماضية، وكان ينبغي أن يكون المعتكف من أهل الحي نظرًا لعدم الاستقرار الأمني.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمتحدث باسمها، إلي أن الاعتكاف أصبح مفتوحًا في كل مكان، لأن مصر حاليًا تنعم بالأمن والاستقرار في كل مكان، موضحًا أن...