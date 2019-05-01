بومبيو: أنظمة الدفاع الجوية الفنزويلية لن تعرقل أي عملية عسكرية محتملة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "أنظمة ​الصواريخ​ الروسية المضادة للطائرات التي تستخدمها ​القوات​ الفنزويلية لن تعرقل أي عملية عسكرية أميركية محتملة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو". واعرب بومبيو ردا على سؤال بهذا الصدد لقناة سي أن إن عن "أعتقاده لا ينبغي على أحد ارتكاب خطأ، أنه في حال اتخذت ​الولايات المتحدة​ مثل هذا القرار، في حال تم اختيار الحال العسكري، فسيكون ​الجيش الأميركي​ قادرًا على تنفيذه العملية لتحقق النتيجة التي يريدها الرئيس".

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