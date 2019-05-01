غوايدو يدعو انصاره الى مواصلة التظاهرات ضد مادورو

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، أنصاره إلى مواصلة التظاهر ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك غداة إعلان جنود ولاءهم له واندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وبعض من مؤيّديه، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن غوايدو في شريط فيديو بثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان "أدعو القوّات المسلّحة إلى مواصلة التقدّم في "عملية الحرية". غداً، مؤكدا اننا في الأول من أيار، سنواصل التظاهر في كل فنزويلا، سنكون في الشارع".
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