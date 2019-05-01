غوايدو يدعو انصاره الى مواصلة التظاهرات ضد مادورو

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، أنصاره إلى مواصلة التظاهر ضدّ الرئيس ​نيكولاس مادورو​، وذلك غداة إعلان جنود ولاءهم له واندلاع اشتباكات بين ​قوات الأمن​ وبعض من مؤيّديه، وفق ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

وأعلن غوايدو في شريط فيديو بثّ عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ان "أدعو القوّات المسلّحة إلى مواصلة التقدّم في "عملية الحرية". غداً، مؤكدا اننا في الأول من أيار، سنواصل التظاهر في كل ​فنزويلا​، سنكون في الشارع".