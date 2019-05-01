بيدرسون دعا روسيا وتركيا للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في إدلب

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​سوريا​ غير بيدرسون في جلسة في ​الأمم المتحدة​ ​تركيا​ و​روسيا​ إلى مواصلة الالتزام بنظام وقف ​إطلاق النار​، وكذلك تعزيز الدوريات في المنطقة، ونحن نعتبر هذا مهماً".

وأشار المبعوث إلى أن "​هيئة تحرير الشام​، المقربة من تنظيم "القاعدة" نفذت هجمات على المواقع الحكومية، وكذلك على المدنيين، وقامت السلطات السورية بالرد على هذه الهجمات في ​محافظة إدلب​"، مضيفا: "هذا أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، وكذلك الحاجة للمزيد من نزوح السكان".

وأعرب عن اعتقاده أنه "من المهم أن أذكر نفسي، أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار التي توصلت إليه تركيا وروسيا،" لافتا الى أن "الوضع أصبح أكثر استقرارًا نسبيًا".