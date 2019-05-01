الاخبار: الرقم الرسمي للمصروفين من العمل وصل الى أقل من ستة آلاف بقليل

اشارت "الاخبار" الى 4000شكوى عمل فردية موجودة اليوم أمام مجالس العمل التحكيمية في المحافظات الخمس. هذا الرقم هو "الخلاصة" الموثّقة لمن صُرفوا تعسّفاً من أعمالهم العام الماضي، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، فيما حقّقت ​وزارة العمل​، عام 2018، في 1793 شكوى عمل فردية وعملت على حل الجزء الأكبر منها عن طريق الوساطة بين صاحب العمل والأجير.

يعني ذلك أن الرقم الرسمي للمصروفين وصل الى أقل من ستة آلاف بقليل. إلا أن هذا ليس الرقم النهائي. ثمة جيش من المصروفين ممن يحلّون أمورهم "حبياً" مع صاحب العمل، ولا تعرف بهم مجالس العمل ولا الوزارة الوصية. قبل ثلاث سنوات، لامست تقديرات أعداد هؤلاء عتبة العشرة آلاف، وفي عام 2017 حدود الـ 11 ألفاً. اليوم، "لا شك في أن الأعداد ستزيد"، يقول الباحث في نشرة "​الدولية للمعلومات​" ​محمد شمس الدين​، متوقّعاً أن تناهز 15 ألفاً. وهو رقم يمكن تحصيله من إفادات "ترك العمل" في ​الضمان​. لكن، العداد لا يقف هنا. فهناك من يُصرفون في كل يوم بلا صخب، خصوصاً من العاملين في القطاعات الهامشية كالبناء و​الزراعة​ وغيرهما.