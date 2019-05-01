تُدمر 40% من المحاصيل.. تخوفات في "الزراعة" من ظهور "الحشرة الجياشة" بمصر​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلى درجات الطوارئ والاستعداد تخوفًا من دخول "الحشرة الجياشة" أو ما يطلق عليها "دودة الحشد" إلى مصر، من الدول المجاورة.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، قد شكل لجنة فنية من الإدارة المركزية للآفات ومعهد وقاية النباتات والإدارة المركزية للمبيدات للعمل في أطار مواجهة الحشرة حال ظهورها، مشيرًا إلى أن الإدارة وضعت مصائدًا بالمنطقة الجنوبية للبلاد.

وأضاف "السباعي"، في تصريحات لمصراوي: "الإدارة وضعت 30 مصيدة هيرمونية بكل محافظة، بداية من الحدود حتي الصحراوي"، موضحا أن "الحشرة الجياشة" هي الأخطر في العالم كله وعدم مكافحتها قد تؤدي إلى تدمير 40% من المحاصيل المنزرعة.

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وأشار إلى أن المصائد، مهمتها الرصد والإنذر المبكر لأي مخاطر بشأن الحشرة، وأنه حتى الآن لم يتم التأكد من دخولها لمصر.

وتابع: "لم يتم رصد دودة واحدة في محافظات الجنوب، حيث تنشر المصائد الضوئية في محافظات أسوان، وتوشكى، والأقصر، والبحر الأحمر، وقنا، وسوهاج، تمهيدا للتعامل الفوري معها".

وتلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة باستعدات إدارة المكافحة وإدارة المبيدات لمواجهة الحشرة حال ظهورها.

ظهرت "الحشرة الجياشة" في عام 2016، وتتغذى على أكثر من مائة محصول، وتنتشر في عدد من الدول الأفريقية، منها دولة السودان، حيث تفقس من 1500 بيضة إلى 2000 في المرة الواحدة خلال 5 أيام، مما يزيد من صعوبة التعامل معها.