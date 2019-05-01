مادورو: القوات المسلحة الفنزويلية دحرت "مجموعة صغيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ): قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن القوات المسلحة الفنزويلية دحرت "مجموعة صغيرة" أمس الثلاثاء بالتوقيت. واتهم مادورو ، في كلمة وجهها عبر التلفزيون الرسمي صباح، رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد خوان جوايدو بالتحريض على انقلاب عسكري ضده ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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