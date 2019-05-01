رئيس العاملين بالإنتاج الحربي: هذا ما قلته للرئيس السيسي خلال التكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

وجه السعيد عطية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تكريمه في احتفالية عيد العمال بالإسكندرية.

وقال عطية لمصراوي، إن تكريمه كأحد قدامى النقابيين ومن قطاع الإنتاج الحربي يعتبر تكريمًا لكل عامل في مصر، ومن عمل معهم خلال مسيرته العمالية.

وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، عن كلماته للرئيس خلال تسلمه درع التكريم قائلا: "قلتله الله يعينك يا ريس ويحفظك ويحفظ مصر، ومتشكر جدا على تكريمك ليا ولقدامى النقابيين ولعمال مصر".

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ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام العمل من الطبقة الأولى لـ 10 من قدامى النقابيين تقديرًا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلاً عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك في الاحتفال الذي أقامه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقصر رأس التين بالإسكندرية بمناسبة عيد العمال.

وشمل التكريم، منح وسام العمل من الطبعة الأولى لكل من: السيد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق، واسم المرحوم حسام عماد الدين محمود، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول سابقا، واسم المرحوم عبد المنعم محمد الغزالي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية الأسبق، ومحمد سالم مراد قنديل رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة الحيوانية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

هذا بالإضافة إلى: فهيمة محمد علي سليمان نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وأمينة المرأة سابقا، وجمال عبد الناصر عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجمال السيد هاشم كيلاني رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية سابقًا، وحمدي مصيلحي أبوالمعاطي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وسيد يوسف طه عبد الرحيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد المصري سابقا، والسعيد عطية محمد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.