سفارة الإمارات تحتفل بذكرى توحيد القوات المسلحة

وكان في استقبال المدعوين بمقر الحفل ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والملحق العسكري لدى المملكة العميد ركن راشد عبيد مبارك اآل علي، وموظفو السفارة والملحقية العسكرية. وفي نهاية الحفل سلم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة هدية تذكارية لنائب قائد قوات الدفاع الجوي.
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