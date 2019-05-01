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سفارة الإمارات تحتفل بذكرى توحيد القوات المسلحة

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احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، بالذكرى الثالثة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية ، بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي السعودي اللواء المهندس الركن محمد سلامة البلوي وذلك بقصر الثقافة في الرياض.

وكان في استقبال المدعوين بمقر الحفل ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والملحق العسكري لدى المملكة العميد ركن راشد عبيد مبارك اآل علي، وموظفو السفارة والملحقية العسكرية. وفي نهاية الحفل سلم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة هدية تذكارية لنائب قائد قوات الدفاع الجوي.


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