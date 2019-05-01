كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار ترامب السابق يكشف سبب تأخير تصنيف جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "ترامب"، بعد توليه المنصب وأثناء حملته الانتخابية وعد بوضع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، ولكن بسبب بعض المشاكل الداخلية تسبب في تأجيل هذا الإعلان.



وأضاف "فارس"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الأمر قد يأخذ بعض الوقت بسبب بعض الأمور الروتينية، لكن قرار الرئيس له نفس قوة تصنيفها قانونيا كجماعة إرهابية مثل قراره بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية.



وتابع المستشار السابق للرئيس الأمريكي، أن السبب في الإعلان عن ذلك الآن هو أن حلفاء الولايات المتحدة مثل مصر ودول الخليج طالبوا الولايات المتحدة بهذا لأن هذا الأمر يزعجهم.



ولفت إلى أن المنظمات والشركات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين سيتم فرض عقوبات عليها.