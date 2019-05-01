شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غارات جوية تدمر منصات إطلاق صواريخ الحوثية جنوبي تعـز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:10 صباحًا, 1 مايو 2019 م
المناطق - وكالات
شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غارات جوية عدة على تحركات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.
واستهدفت تلك الغارات الجوية أطقمًا قتالية لميلشيا الحوثي الانقلابية، أحدها على قاعدة صواريخ كاتيوشا في موقع “الأشاريف” بمنطقة الأعبوس في مديرية حيفان جنوبي المحافظة.
وأفاد موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات أسفرت عن تدمير الأطقم مع القاعدة الصاروخية، ومقتل كل من كانوا على متن الأطقم.
كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى منصة صواريخ موجهة “كورنيت” في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن تدميرها.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات جوية تدمر منصات إطلاق صواريخ الحوثية جنوبي تعـز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.