شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في منطقة كتاف بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:24 صباحًا, 1 مايو 2019 م المناطق - وكالات حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم مناطق جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، شنّت هجومًا مباغتًا على تحصينات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف بصعدة، وتمكنت من تحرير وادي “سحامة” القريب من مركز المديرية بعد معارك مع المليشيا الانقلابية.

وأشار الهاشمي إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر المليشيا الانقلابية التابعة لإيران.

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