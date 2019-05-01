قتيلان و4 مصابين بإطلاق نار في جامعة كارولاينا الشمالية الأمريكية

قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع في حرم جامعة كارولاينا الشمالية بمدينة شارلوت في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أفاد موظفون ووسائل إعلام محليّة.

وقال مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّه "تم الإبلاغ عن إطلاق نار بالقرب من كينيدي.. اركضوا.. اختفوا.. قاتلوا.. احتموا على الفور".



من جهتها ذكرت صحيفة "شارلوت أوبزرفر" إنّ شخصين قتلا وإن اثنين من المصابين جروحهما خطيرة، في حين قالت قناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة فوكس إن القتيلين شابان يبلغان من العمر 17 و18 عاما.