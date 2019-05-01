الان تتابع إطلاق النار في حرم جامعة شارلوت في نورث كارولينا الأميركية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بإطلاق نار من شخص مجهول في حرم جامعة شارلوت في نورث كارولينا الأمريكية. وقالت وكالة رويترز إن الشرطة ألقت القبض على شخص بعدما أطلق لنار في حرم الجامعة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق النار في حرم جامعة شارلوت في نورث كارولينا الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.