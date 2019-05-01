ترامب يتوعد كوبا بحصار شامل بسبب دعمها فنزويلا

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، كوبا إلى التوقّف عن دعم حليفتها الاشتراكية فنزويلا تحت طائلة فرض حصار "كامل وشامل" عليها، إضافة إلى "عقوبات على أعلى مستوى".
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "إذا لم توقف القوات المسلّحة والميليشيات الكوبية فوراً العمليات العسكرية وتلك التي تسبّب موتاً وتدمّر دستور فنزويلا، فسيتمّ فرض حصار كامل وشامل، إلى جانب عقوبات على أعلى مستوى، على جزيرة كوبا".
وأضاف "آمل أن يعود كلّ الجنود الكوبيين بسرعة وسلام إلى جزيرتهم".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية في البيرو الثلاثاء، أنّ مجموعة ليما التي تضمّ غالبية دول أميركا اللاتينية ستعقد اجتماعاً طارئاً في عاصمة البيرو الجمعة لمناقشة الأزمة في فنزويلا.
وتأتي هذه الخطوة إثر إعلان عسكريين فنزويليين تمرّدهم على الرئيس نيكولاس مادورو ودعمهم لزعيم المعارضة خوان غوايدو في ما اعتبرته الحكومة "محاولة انقلابية".
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