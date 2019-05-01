النعيمي: زيارة ظريف إلى قطر حاولت تخفيف عقوبات ترامب

قال الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي الدكتور علي النعيمي إن زيارة وزير خارجية إيران جواد ظريف إلى قطر حاولت تخفيف آثار عقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني.

ونشر النعيمي صورا من زيارة ظريف للدوحة وقال بتغريدة: كما توقع العديد من المراقبين زيارة ظريف للدوحة لفرض مجموعة من المطالب على النظام القطري لتخفيف اثر العقوبات الامريكية على نظام الملالي قطر .

وكان ظريف زار قطر بالتزامن مع تضييق الخناق على نظام الملالي في إيران بسبب ممارساته بدعم الإرهاب في اليمن وسوريا ولبنان والعراق ودول أخرى في المنطقة والعالم .

واحتفت وسائل الاعلام الايرانية بزيارة ظريف لقطر مع العزلة الكبيرة التي تواجهها طهران وتحاول الالتجاء إلى الدوحة لتخفيف العقوبات المفروضة عليها وابرزها مؤخرا تصنيف الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأمريكية.