رفض السلطات التركية تشريح الشهيد زكي يثير الشكوك وانتقادات للإعلام الدولي

أكد الإعلامي والخبير السعودي منصور الخميس أن رفض السلطات التركية تشريح جثة جثة الفلسطيني الشهيد في سجونها أمر يعزز الشكوك بشأن حقيقة ما تعرض له في سجونها.
وأوضح الخميس بتغريدة على نسخة أن هذا الرفضيثير الشكوك حول ملابسات حادثة انتحاره المزعومة، وقال إن المستغرب هو هذا الصمت الاعلامي للمنظمات الدولية و الاعلام الغربي.
وكانت قضية الفلسطيني زكي مبارك سيطرت على صفحات العرب في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا الأمير عبدالعزيز بن متعب آل سعود في تغريدة على حسابه إلى تسليط الأضواء حولها.
وقال بن متعب: جريمة قتل الفلسطيني في سجون اردوغان يجب تسليط الضوء عليها و لعل العربية و القنوات الإخبارية المنصفة الأخذ بزمام الأمور ، فوسائل الإعلام المعادية انتهزت الفرصة للإساءة لنا دون مبرر و هانحن نجد المبرر لفضح حزبيتهم و كرههم الدفين و إجرامهم البشع.
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