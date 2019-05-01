شكرا لقرائتكم قتيلان على الأقل بإطلاق نار في جامعة كارولاينا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل شخصان على الأقلّ وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع الثلاثاء، في حرم جامعة كارولاينا الشمالية بمدينة شارلوت في شرق الولايات المتّحدة، بحسب ما أفاد موظفون ووسائل إعلام محليّة.

وقال مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة في تغريدة على تويتر إنّه "تمّ الإبلاغ عن إطلاق نار بالقرب من كينيدي. اركضوا، اختفوا، قاتلوا. احتموا على الفور".

من جهتها، قالت صحيفة "شارلوت أوبزرفر" إنّ شخصين قتلا وإنّ إثنين من المصابين جروحهما خطرة، في حين قالت قناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة فوكس إنّ القتيلين شابان يبلغان من العمر 17 و18 عاماً.