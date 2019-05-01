وزير الخارجية الفنزويلية ينفي تصريحات بومبيو بشأن رحيل مادورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس- (د ب أ):

نفى وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا تصريحات لنظيره الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن الرئيس نيكولاس مادورو كان يستعد للرحيل من فنزويلا وإن روسيا أقنعته بالبقاء.

وقال أريازا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج: "الأخبار الكاذبة طريقة بائسة لقبول فشل الانقلاب الذي دعمتموه".

وكان بومبيو قال في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الثلاثاء، إنه كان من المقرر أن يغادر الرئيس الفنزويلي بلاده إلى كوبا للعيش فيها منفيا، لكن روسيا أثنته عن ذلك.

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وأضاف: "كانت طائرته على المدرج وكان جاهزا للمغادرة هذا الصباح بحسب ما علمنا، لكن الروس أشاروا عليه بضرورة البقاء".

وكان زعيم المعارضة خوان جوايد قد دعا لـ "انتفاضة عسكرية" من أجل الضغط على مادورو للتنحي، واعتبر مادورو ذلك محاولة انقلاب.

وأعلنت واشنطن الدعم الكامل لجوايدو وطلبت من الجيش حماية الشعب.