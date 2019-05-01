مقتل شخصين وجرح 4 في إطلاق نار في جامعة بمدينة تشارلوت الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قتل شخصان وجرح 4 آخرون جراء إطلاق نار في حرم جامعة "نورث كارولينا" بمدينة تشارلوت الأمريكية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) أن اثنين من الجرحى يعالجان من إصابات خطيرة.

وأضافت أن الشرطة اعتقلت مشتبها به، مشيرة إلى أنه طالب بالجامعة، دون الكشف عن دوافعه.

وذكر مكتب إدارة الطوارئ في الجامعة عبر تويتر أنه تم إغلاق الجامعة.