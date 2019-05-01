محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قتل شخصان وجرح 4 آخرون جراء إطلاق نار في حرم جامعة "نورث كارولينا" بمدينة تشارلوت الأمريكية.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) أن اثنين من الجرحى يعالجان من إصابات خطيرة.
وأضافت أن الشرطة اعتقلت مشتبها به، مشيرة إلى أنه طالب بالجامعة، دون الكشف عن دوافعه.
وذكر مكتب إدارة الطوارئ في الجامعة عبر تويتر أنه تم إغلاق الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وجرح 4 في إطلاق نار في جامعة بمدينة تشارلوت الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.