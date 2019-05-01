الخارجية الأمريكية: روسيا نصحت رئيس فنزويلا بالبقاء بعد اعتزامه المغادرة إلى كوبا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن روسيا نصحت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالبقاء في بلاده بعد أن كان يعتزم التوجه إلى كوبا.

وأوضح بومبيو أن مادورو كان يستعد لاستقلال طائرة لمغادرة البلاد، إلا أن الروس أبلغوه بضرورة البقاء، منوها إلى أن الولايات المتحدة لديها معلومات بأن الرئيس الفنزويلي كان يعتزم التوجه إلى كوبا.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض حظرا شاملا وعقوبات على أعلى مستوى على كوبا ما لم توقف عملياتها العسكرية في فنزويلا، داعيا كوبا للتوقف عن دعم السلطات في فنزويلا .

يذكر أن الولايات المتحدة تدعم مساعي زعيم المعارضة خوان جوايدو للإطاحة بالرئيس الفنزويلي مادورو الذي تحمله واشنطن مسئولية الأزمة التي تمر بها فنزويلا وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة على نظامه.

يشار إلى أن جوايدو أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا، واعترفت به الولايات المتحدة وعواصم غربية رئيسا شرعيا للبلاد.