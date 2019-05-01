محافظ أسوان: توريد 8 آلاف و530 طنًا من القمح منذ بداية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):

أكد المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان ، أن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تابع موقف توريد محصول القمح لموسم 2019 والذي وصل إجمالي الكميات الموردة من الأقماح للصوامع والشون بنطاق المحافظة حتى الآن إلى 8 آلاف و530 طنًا من المساحة المنزرعة بإجمالي 11 ألفًا و300 فدان.

وأشار حسن - في بيان صحفي الثلاثاء - إلى أن محافظ أسوان وجه بضرورة تقديم جميع التسهيلات للمزارعيين لانتظام استلام كافة كميات القمح من المحصول الخاص بهم خلال موسم الحصاد، لافتاً إلى أن الموسم بدأ من منتصف أبريل الجاري ويستمر حتى نهاية مايو القادم حيث من المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالي 56 ألفًا و340 فدانًا وبمتوسط 18 أردبًا للفدان.

وشدد اللواء أحمد إبراهيم على أهمية تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام لتفادي أي عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها ومنها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب صومعة مطاحن كوم أمبو بطاقة 5 آلاف طن، وأيضًا صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، فضلاً عن شون بنك التنمية والإئتمان الزراعي بطاقة 400 طن.

وطالب محافظ أسوان بالمتابعة اليومية لاستقبال حصاد القمح للعام الحالي أولاً بأول وخاصة أن أسوان هي من أولى المحافظات التي تبدأ بجني وتوريد محصول القمح نظراً لارتفاع درجات الحرارة بها والتي تعجل من حصاد المحصول، موجهاً بالاستعداد الجيد لاستقبال السلع الغذائية والأساسية التي سيتم توريدها من وزارة التموين للمحافظة وذلك طبقاً للنموذج الذي أعدته الوزارة والقوى الشرائية والاحتياجات الخاصة بكل مركز ومدينة وذلك من خلال تجهيز المنافذ التابعة للقطاع العام وتحديد مواقعها.