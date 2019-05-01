فيسبوك تكشف عن نسخة خاصة من "ماسنجر" لسطح المكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشف شركة فيسبوك الأمريكية خلال مؤتمر مطوريها السنوي "F8"، عن عملها على نسخة خاصة بسطح المكتب من تطبيق "ماسنجر" لكل من نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك"، ستصلهما في نهاية العام الجاري.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، في الوقت الذي يعتمد فيه الأفراد على هواتفهم الذكية بشكل أساسي لاستخدام تطبيقات المحادثة، تعد فئة الموظفين هي الأكثر استفادة من وجود تطبيق خاص بسطح المكتب من "ماسنجر"، نظرًا لقضائهم أغلب الوقت على أجهزة الحاسوب أوالماك الخاص بهم أثناء العمل، والذي بدوره يسهل عملية التواصل بحذ ذاتها مع أشخاص معينين دون ضرورة البقاء على اتصال دائم على الشبكة الاجتماعية ذاتها كون التطبيق سيكون منفصل بحد ذاته، وهذا لا ينفي أبداً استفادة الأشخاص العاديين منه أيضاً بنفس الطريقة كونه سيوفر للمستخدم طريقة سهلة للتواصل من اجهزة متعددة.

فيما سيوفر تطبيق سطح المكتب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وعددًا من الميزات الأخرى التي طالما اختبرها المستخدمين خلال نسخة "ماسنجر" الخاصة بالهواتف.