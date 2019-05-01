إطلاق نار داخل جامعة شارلوت بنورث كارولينا الأمريكية

شهد حرم جامعة شارلوت فى نورث كارولينا الأمريكية حادث إطلاق نار، اليوم الأربعاء. نار، اليوم الأربعاء. وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به فى الحادث.

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