إطلاق نار داخل جامعة شارلوت بنورث كارولينا الأمريكية

شهد حرم جامعة شارلوت فى نورث كارولينا الأمريكية حادث إطلاقنار، اليوم الأربعاء.
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به فى الحادث.
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