العراق: داعش يشكل خطرا

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل خطرا كامنا، في جميع أنحاء العالم، رغم تضاؤل قدراته، وأن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية.
ونقلت وكالات الأنباء عن عبدالمهدي قوله إن مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي، والذي نشر على الإنترنت في وقت متأخر يوم الاثنين، هو محاولة لدعم أنصار داعش، وأن التنظيم سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات.
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