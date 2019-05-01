تحذير أميركي من استمرار إرهاب سيرلانكا

وقالت قوات الأمن السريلانكية كذلك إنها تبقي على حالة تأهب عالية بعد أن تلقت تقارير مخابرات عن أن المتشددين من المرجح أن ينفذوا ضربة جديدة قبل بداية شهر رمضان.
وقالت السفيرة: «تحقق تقدم رائع نحو القبض على هؤلاء المتآمرين لكنني لا أعتقد أن القصة قد انتهت... نعتقد أن تخطيطا نشطا يجري الآن لتنفيذ المزيد من الهجمات».
وقال مسؤول بارز من المخابرات: «ستظل إجراءات الأمن مشددة لعدة أيام لأن الجيش والشرطة ما زالا يتعقبان المشتبه بهم».
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