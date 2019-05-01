صربيا وكوسوفو مستعدتان للتفاوض والحد من التصعيد

ووافق القادة الصرب والكوسوفيون مساء الاثنين على عقد لقاء جديد بينهما في الأول والثاني من يوليو برعاية فرنسية ألمانية، كما ذكر عدد من الدول المشاركة في الاجتماع.
ويأتي هذا الانفراج بعد عودة التوتر منذ أن فرضت بريشتينا في نوفمبر 2018 رسوما جمركية تبلغ نسبتها 100 % على البضائع الصربية المستوردة، لدفع بلجراد إلى الاعتراف باستقلالها.
وتبنت فرنسا وألمانيا موقفا مناقضا للمفوضية الأوروبية، التي تراهن على انضمام صربيا وكوسوفو لتسوية الخلاف بينهما، وتجري صربيا حاليا مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد في عملية تبدو طويلة جدا، بينما لم تصل كوسوفو بعد إلى هذه المرحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر صربيا وكوسوفو مستعدتان
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