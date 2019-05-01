الربيعة والسفيرة ريما بنت بندر يبحثان الشؤون الإنسانية والإغاثية

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية. وأبدت الأميرة ريما بنت بندر سعادتها بالآداء المهني الفعّال لمركز الملك سلمان للإغاثة ومساعداته التي شملت دول عديدة حول العالم.
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