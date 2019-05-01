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الربيعة والسفيرة ريما بنت بندر يبحثان الشؤون الإنسانية والإغاثية

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التقي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مقر المركز بالرياض. واستعرض الربيعة البرامج الإنسانية التي يقوم بها المركز وإسهاماته المتعددة في مختلف دول العالم التي وصلت إلى الآن 44 دولة أبرزها اليمن.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية. وأبدت الأميرة ريما بنت بندر سعادتها بالآداء المهني الفعّال لمركز الملك سلمان للإغاثة ومساعداته التي شملت دول عديدة حول العالم.


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