ليبيا محور لقاء السبسي برئيس وزراء إيطاليا

ساسي جبيل (تونس) استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس، بقصر قرطاج، جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي الذي يقوم زيارة عمل إلى تونس، للمشاركة في الدورة الأولى للمجلس الأعلى للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وشكلت الأزمة الليبية محور المحادثات إلى جانب العلاقات الثنائية، وبحسب بيان للرئاسة التونسية شدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة وقف المواجهات المسلحة، وفسح المجال للتحركات الدبلوماسية الجدية والحلول السياسيّة، باعتبارها السبيل الوحيد لتجنّب التصعيد، وضمان وحدة واستقرار ليبيا وأمن شعبها.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي أن بلاده تتابع بانشغال بالغ التطورات الخطيرة في ليبيا، بالنظر لانعكاساتها المباشرة على أمن واستقرار تونس والمنطقة عموماً، موضحاً أن بلادنا تدعم كل المساعي المبذولة لإنهاء الاقتتال ومواصلة الحوار السياسي بين الفرقاء كافة في أقرب وقت، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة برعاية الأمم المتحدة، تضمن وحدة ليبيا واستقرارها وأمن شعبها الشقيق.

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