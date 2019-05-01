الجيش الجزائري يتمسك بالحل الدستوري ويتوعد "الفاسدين"

محمد إبراهيم (الجزائر)

قطع الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، الطريق على المطالبين بالحل السياسي، مؤكداً تمسك الجيش الجزائري بالمسار الدستوري الذي بدأ عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد في 4 يوليو المقبل، فيما واصل توعد الفاسدين بالمحاسبة.

وقال الفريق قايد صالح :«إن التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلاً وفقاً للإرادة الشعبية الحرة»، معتبراً أن هذا الموقف يعد علامة فارقة ودائمة على مدى تصميم الجيش على أن لا يحيد عن الدستور.

وأضاف :«من يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة، لاسيما أولئك الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش وقيادته، وإننا لا نقبل بل نرفض هذه السلوكيات الانتهازية جملة وتفصيلا لأنها لا تخدم الجزائر ولا تسهم فعليا في حل أزمتها». وكشف قايد صالح عن أن الجيش الجزائري لديه معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلع عليها بنفسه، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية، وقال إنه سيتم تطهير البلاد نهائياً من الفساد والمفسدين.

وأبدى حرص قيادة الجيش الجزائري على دعم جهاز العدالة في أداء مهامه، بعد أن تحرر من كل القيود والضغوطات، بعيداً عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيداً عن أي ظلم أو تصفية حسابات، وأكد رئيس الأركان الجزائري أن الجيش كان سباقا في محاربة الفساد من خلال إحالة كوادر عسكرية رفيعة إلى القضاء العسكري، في إشارة للقادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد.

ودعا الجميع إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها.

وأكد أن هذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، مشيرا إلى الجيش بصدد تفكيك الألغام في كامل مؤسسات الدولة، التي قال إن الشعب الجزائري يعرف من زرعها، موضحا أن تلك الأزمة تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري.

وعلى صعيد محاسبة الفاسدين، خضع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى أمس لتحقيق دام 5 ساعات في محكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة لسماع أقواله حول قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، ومثل أويحيى أمام المحكمة وسط وجود أمني مكثف بمحيطها وسط حضور عدد كبير لمتظاهرين رددوا شعارات معادية لرئيس الوزراء السابق، حاملين معهم عبوات «الزبادي» الذي طالب أويحيى خلال توليه رئاسة الحكومة بعدم أكله كل يوم في حال وجود أزمة اقتصادية.

واستقال أويحيى الشهر الماضي، عقب عودة بوتفليقة من رحلة علاجية في الخارج في أول خطوة حاول بها الرئيس السابق امتصاص غضب الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، ويواجه أويحيى مع محمد لوكال وزير المالية الحالي محافظ بنك الجزائر المركزي اتهامات بتبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة، وقد مثل لوكال أمام محكمة «سيدي امحمد» للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا «تبديد المال العام» قبل أن يتم صرفه من مقر المحكمة، وهو نفس الإجراء الذي تم مع أويحيى أمس.

في الوقت نفسه، عقدت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري «الأفلان» اجتماعها الثاني لانتخاب أمين عام جديد للحزب، الذي يعد أكبر أحزاب الجزائر، ويعني انتخاب أمين جديد لـ«الأفلان» الإطاحة بمعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) من على رأس الحزب، تمهيدا لإقالته من منصبه البرلماني، استجابة لطلبات الحراك الشعبي.

تظاهر آلاف الطلاب مجدداً

تظاهر آلاف الطلاب، أمس، للثلاثاء العاشر على التوالي في وسط العاصمة الجزائرية، مطالبين مجدداً برحيل «النظام» ومحاكمة رموزه.. وفي تيزي أوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة، تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضا، وسجلت مظاهرات مماثلة في قسنطينية ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة (القبايل)، بحسب موقع كل شي عن الجزائر الإخباري. والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري وأكد محتجو العاصمة أنهم «سيتظاهرون حتى رحيل» كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة «دعونا نبني دولة القانون».

ولم يلاحظ انتشار كبير ظاهر لقوات الأمن ولم يسجل أي حادث.