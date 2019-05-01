الخوخة (وام) دشنت دولة الإمارات، أمس الأول، مشروع المياه الاستراتيجي في منطقة «القطابا» بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة في إطار استجاباتها السريعة لتلبية احتياجات أهالي الساحل الغربي لليمن.

شمل المشروع إعادة تأهيل وتجهيز بئر ارتوازية وخزان مياه سعة 100 ألف لتر وشبكة المياه بطول 36 ألف متر وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة. وقال محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، إن هذا المشروع الإستراتيجي الذي تشرف على تنفيذه «الهيئة» يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذ في مديرية الخوخة للحد من معاناة الأسر التي كانت تعاني من شح المياه النقية.

من جهته، أكد محمد يحيى عبدالسلام مدير عام مديرية الخوخة رئيس المجلس المحلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة نفذت عدداً كبيراً من المشاريع في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء شملت جميع قرى ومناطق المديرية، منوهاً بأن مشروع مياه «القطابا» سيخدم أكثر من 15 ألف نسمة من أبناء المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الهلال" يدشن مشروع مياه "القطابا" في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.